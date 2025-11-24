Задержан заместитель начальника ошского филиала "Кадастр"

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного вывода и трансформации земельного участка общей площадью 55,36 га в интересах частных лиц задержан заместитель начальника Ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии «Ш.К.С.».

Следствием установлено, что «Ш.К.С.» войдя в сговор с отдельными должностными лицами несмотря на нарушение установленных законом процедур, выдал государственный акт о праве частной собственности с изменением целевого назначения земельного участка площадью 55,36 га.

20 ноября 2025 года Ошским городским судом в отношении «Ш.К.С.» была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.