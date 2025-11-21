ФОТО - Задержан доцент кафедры Политеха по подозрению в массовых незаконных переводах студентов по поддельным справкам, - ГКНБ

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках борьбы с коррупционными проявлениями в системе высшего образования выявил противоправную деятельность преподавателей Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова (КГТУ).

Так, в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что отдельные преподаватели КГТУ предоставляли студентам поддельные академические справки и транскрипты иностранных ВУЗов на основании которых, около 200 студентов незаконно были переведены в КГТУ.

По результатам следственно-оперативных мероприятий задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР доцент кафедры КГТУ «Ш.А.А.». В настоящее время, устанавливаются другие причастные к данной противоправной деятельности лица из числа преподавателей и администрации КГТУ.

ГКНБ КР предупреждает, что вовлеченные в коррупционные действия граждане неизбежно будут привлечены к ответственности вне зависимости от их статуса или социального положения, согласно действующему законодательству КР.