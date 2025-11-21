Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий направленных на выявления фактов незаконного оборота и распространения наркотических средств, а также расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров при проведении следственно-оперативных мероприятий, был задержан один из организаторов наркотканала гражданин КР «Г.А.Т.»

Так, 17 ноября 2025 года при попытке сбыта более 1 килограмма наркотических средств «Афганский чарс» (смола гашиша) задержан с поличным один из организаторов транснациональной наркогруппировки организовавший канал поставки наркотических средств по маршруту «Республика Таджикистан-Ошская область-Чуйская область».

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий 18 ноября 2025 года «Г.А.Т.» был задержан и на основании постановления Октябрьского суда водворен в Учреждение №21 СИН при КМ КР.