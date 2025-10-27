ГКНБ задержал подозреваемого в разжигании межрегиональной вражды

Задержан подозреваемый в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды, сообщили 27 октября в пресс-службе ГКНБ.



Во время мониторинга Instagram был выявлен аккаунт, который сеял своими материалами межрегиональную вражду. Данный факт был зарегистрирован по ст.330 («Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)») УК КР.



Спецслужбы установили личность подозреваемого. Им оказался Т.И.К. Ленинский районный суд водворил его в СИЗО-1 до 21 ноября.



ГКНБ напоминает, что аналогичные факты, выявляемые в средствах массовой информации и интернет-пространстве, рассматриваются в соответствии с законодательством КР, и предупреждает, что виновные лица будут привлечены к ответственности. В связи с чем ГКНБ призывает граждан не распространять информацию подобного характера.

