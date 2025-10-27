В селе Петровка на газовой заправке напали на инкассатора

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении, сообщили 27 октября в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



Преступление произошло 18 октября примерно в половине пятого утра в селе Петровка Московского района. На газовой заправке возле Ак-Суйского поворота неизвестные в медицинских масках напали на инкассатора: ему распылили в лицо перцовый баллончик и забрали две сумки.



Данный факт был зарегистрирован по ст.207 («Разбой») УК КР.



Милиция задержал подозреваемых С.Т., 1988 года рождения, И.Н., 1987 года рождения, У.М., 2000 года рождения, и Д.Ш., 2002 года рождения. Суд заключил их под стражу.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress

