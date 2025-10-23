ГУВД Бишкека расследует дело о смерти четырехлетней девочки после операции

В Бишкеке проверяют информацию о смерти четырехлетней девочки после операции на сердце. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Ранее в социальных сетях появилась публикация под заголовком «Четырехлетняя Амина умерла после операции на сердце в Бишкеке. Ее мама обвиняет врачей».

Как сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района, на основании публикации в СМИ данный факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе ЖУИ. Начата доследственная проверка.

В настоящее время сотрудники милиции проводят необходимые следственные мероприятия, ход проверки находится на контроле у руководства районного управления.

Ранее мама девочки Мээржан Кадиралиева обвинила в халатности врачей НИИ хирургии сердца и трансплантации органов и обратилась к президенту и главе ГКНБ с просьбой провести объективное расследование.

