Задержаны подозреваемые в махинациях с земельными участками в Маевке

Задержаны подозреваемые в махинациях с земельными участками в Маевке, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского Бишкека.

5 сентября в милицию обратился Ж.Ж. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени «Ш.», который 20 января текущего года в контуре №396 села Маевке обманным путем продал чужие земли, а именно 5 участков по 4 сотки, и завладел 3 150 000 сомов. После чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

Сотрудники милиции по подозрению задержали М. у. Ш., 1996 года рождения, и Б. Э., 1973 года рождения. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников, а также владеющих какой-либо информацией, просятсообщить по следующим номерам телефонов: +996 553 226-687 и 102.

Источник: vesti.kg



