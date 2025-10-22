ГКНБ задержал таможенных инспекторов «СЭЗ Бишкек»

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в деятельности Государственной таможенной службы при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее ГТС КР) и выявлению преступных групп, ориентирующихся на незаконных поборах денежных средств, получены данные о систематических поборах со стороны отдельных должностных лиц ГТС КР у участников внешнеэкономической деятельности.

В частности, при проведении оперативно-технических мероприятий были получены видеоматериалы на рабочих местах ответственных лиц ГТС КР, а именно инспекторов таможни «СЭЗ Бишкек» (Ак-Чий). В ходе мониторинга и анализа полученных материалов установлено, что сотрудники таможни «СЭЗ Бишкек» на систематической основе получали денежные средства в размере 3000-5000 сомов от участников внешнеэкономической деятельности вместе с декларациями, журналами учета и другими документами, после чего незамедлительно перекладывали их в карманы форменной одежды.

15 октября 2025 года ГКНБ КР совместно с УСБ иПК ГТС КР в рамках возбужденного УД по признакам преступления, предусмотренного ст.342 ч.1 (Получение взятки) УК Кыргызской Республики в отношении причастных лиц были проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны следующие должностные лица ГТС КР:

- главный инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» подполковник т/с К.Д.Д., 10.04.1978 г.р.;

- старший инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» майор т/с А.М.А., 29.10.1978 г.р.;

- старший инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» капитан т/с А.М.А., 30.11.1988 г.р;

- инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» майор т/с Т.Ж.А., 03.10.1976 г.р.;

- инспектор группы таможенного оформления ЦТО таможни «СЭЗ Бишкек» майор т/с Н.Н.М., 07.08.1971 г.р.

Вышеуказанные задержанные лица водворены в СИЗО Учреждения №21 ГСИН КР сроком до 23.11.2025 года.

При этом, в настоящее время со стороны ГКНБ КР продолжается расследование данного уголовного дела с целью установления всех причастных лиц к данной устойчивой коррупционной схеме в системе ГТС при Кабинете Министров КР.

Вместе с тем, ГКНБ КР предупреждает о проведении безжалостной борьбы с коррупцией по всей республике, в частности в министерствах и ведомствах, а также государственных учреждениях КР.