В Аксы задержаны начальник ПОМ и двое участковых

В ГКНБ КР поступило заявление от жителя Аксыйского района по факту вымогательства взятки со стороны сотрудников Аксыйского РОВД.

В частности, начальник ПОМ Жаны-Жолского ОВД Аксыйского РОВД капитан милиции Ы.Р.Б., старший участковый инспектор старший лейтенант милиции Т.А. и участковый инспектор старший лейтенант милиции А.Б.Ы. незаконно проникли в жилой дом заявителя, где изъяли незарегистрированное охотничье ружье. После чего указанные сотрудники милиции под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия получили у хозяина дома взятку в сумме 30 000 сомов.

Однако, в дальнейшем вымогательство денег не прекратился, и владелец оружия обратился в органы ГКНБ. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями при получении от заявителя очередной суммы взятки в размере 20 тысяч сомов задержаны с поличным начальник ПОМ и 2 участковых. При этом, в ходе обыска по месту жительства начальника ПОМ обнаружено ранее изъятое огнестрельное оружие.

В настоящее время, сотрудники Аксыйского РОВД водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.