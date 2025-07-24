ГКНБ снова задержал экс-сотрудника МВД Жалила Атамбаева

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации(отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансированию деятельности ОПГ, в качестве обвиняемого повторно был задержан граждан Кыргызской Республики – «А.Ж.С.» (бывший сотрудник МВД КР), который ранее активно финансировал деятельность лидера ОПГ РУз С.Абдувалиева, объявленного спецслужбами КР в международный розыск.

Так, в декабре 2024 года в отношении обвиняемого «А.Ж.С.» мера пресечения в виде ареста была изменена на подписку о невыезде. Однако в ходе следствия установлены неоднократные нарушения условий данной меры. В частности, обвиняемый систематически не являлся по вызовам следственных органов и игнорировал процессуальные обязательства.

С учетом допущенных нарушений, решением Октябрьского районного суда г.Бишкек в отношении обвиняемого «А.Ж.С.» мера пресечения изменена на заключения под стражу, с содержанием в Учреждении №21 при КМ КР.



