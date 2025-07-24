Называл себя смотрящим Таласа. Задержан подозреваемый в пропаганде идеологии ОПГ

В рамках борьбы с организованной преступностью по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 22 июля 2025 года Управлением ГКНБ КР по Таласской области на территории области задержан житель села Манас Таласского района “О.А.Б.”, 2001 года рождения.

Так, по полученным данным, в социальной сети “Instagram” опубликован видео-ролик с участием данного гражданина под названием “ТАЛАСТЫН СМОТРЯЩИЙ БАЛАСЫ”, где последний угрожая жителям сел Чат-Базар, Кара-Суу и Манас Таласского района “Весь Кыргызстанды кармагым келет.... бироо кынк десе эле олот”, назывет себя “смотрящим” за данным селами.

В результате, проведенных оперативных мероприятий установлено, что задержаный “О.А.Б” не является и не состоял в членстве ОПГ, его высказывания носили шуточный характер. В настоящее время в отношении последнего и его близких родственников проведены разъяснительные работы о недопустимости подобных высказывыаний и пропоганды идеологии “преступного мира”.

На сегодняшний день в Таласской области так называемые “смотрящие”, “положенцы” и другие члены организованной преступности отсутсвуют, в случае выявления, в отношении таковых будут приниматься жесткие меры в рамках законодательства КР.