В Кызыл-Кие задержан налоговый инспектор по подозрению в получении взятки в 200 тысяч сомов

В Кызыл-Кие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД КР задержали старшего инспектора городского управления Налоговой службы по подозрению в вымогательстве взятки у местного предпринимателя. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

С заявлением в органы внутренних дел обратился гражданин С.А., который сообщил, что налоговый инспектор П.С. потребовал от него 200 тысяч сомов за «урегулирование» налоговой проверки. По словам заявителя, после проверки в магазине строительных материалов инспектор заявил, что предпринимателю грозит уплата около 1 млн сомов налога, но за 200 тысяч он готов «решить вопрос».

По данному факту Следственной службой ОВД города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. В ходе расследования установлено, что инспектор действительно получил запрошенную сумму. Однако, опасаясь последствий, он попытался вернуть деньги.

22 июля 2025 года, в момент возврата $2.2 тысячи предпринимателю, инспектор был задержан с поличным. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: economist.kg