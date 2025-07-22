ГКНБ пресек незаконный ввоз в КР психотропных лекарственных препаратов

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза наркотических средств, в том числе психотропных препаратов при взаимодействии с военнослужащими ПС ГКНБ КР пресекли преступный канал ввоза на территорию КР сильнодействующих лекарственных препаратов.

В частности, при попытке ввоза на территорию КР из РК сильнодействующих лекарственных препаратов без соответствующих разрешительных документов был задержан гражданин КР - «А.М.Ш».

Также было установлено, что отмеченными лекарственными препаратами являются - «Тропикамид» в количестве 288 упаковок, «Мидакс» в количестве 2160 штук и «Лирика» в количестве 230 упаковок, которые являются сильнодействующими психотропными лекарственными препаратами.

По результатам проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Бишкек были задержаны и водворены в Учреждение №21 ГСИН при КМ КР посредники и владельцы психотропных лекарственных препаратов граждане КР - «А.М.Ш.», «Ж.У.Э.», «Ж.У.М.» и «З.У.А.».

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению их преступных связей и схем ввоза/вывоза контрабанды.