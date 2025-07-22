В Узгене 16 человек незаконно получили гражданство КР. Задержаны госслужащие

ГКНБ КР выявлен факт незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства по поддельным судебным решениям.

Установлено, что работник Узгенского районного суда Ошской области «И.Ы.О.» 09.07.1977 г.р., и начальник Узгенского районного управления труда, социального обеспечения и миграции «С.Э.О.» 13.03.1981 г.р., войдя в преступный сговор, за денежное вознаграждение, систематически предоставляли иностранным гражданам и лицам без гражданства поддельные Судебные решения о действительности рождения вышеуказанных лиц на территории Кыргызской Республики.

По результатам проведенных, в рамках материалов зарегистрированных в АИС ЕРП, следственных действий установлены факты незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики с использованием указанной преступной схемы 16 иностранных граждан и лиц без гражданства.

09.07.2025 года, Следственным управлением ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области, «И.Ы.О.» и «С.Э.О.» предъявлены обвинения по ст.ст 337 и 347 УК КР «Злоупотребление должностным положением», «Незаконная выдача паспорта» и Ошским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения содержания в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.