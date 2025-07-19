В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами

В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве с виртуальными активами, сообщает ГУВД столицы.

С заявлением в милицию обратился иностранец Ж. Ч. С., который рассказал, что злоумышленники взяли у него 22,4 тысячи долларов под предлогом обмена виртуальных активов.

"Возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых (М. К. 1990 года рождения и Т. А. 1991 года рождения) являются владельцами и активными пользователями виртуальных счетов", — отмечает ГУВД.

Проверяется причастность задержанных к аналогичным эпизодам мошенничества, а также устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.