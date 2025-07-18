Задержан начальник Налоговой службы Узгенского района

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением при осуществлении налогового контроля ОсОО «С.Л.» был задержан начальник УГНС по Узгенскому району О.К.3.

Установлено, в 2023 году должностные лица районного налогового органа при проведении выездной налоговой внеплановой проверки деятельности ОсОО «С.Л.» с указанным субъектом вошли предпринимательства в преступный сговор с целью организации коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов. Согласно подтвержденным данным, сотрудники налогового органа намеренно занизили сумму обязательных налоговых платежей. Таким образом, в результате преступных действий сотрудников налогового органа, государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

По итогам проведенных следственных действий, начальнику УГНС по Узгенскому району «О.К.3.» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 УК Кыргызской Республики.