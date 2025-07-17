В Кыргызстане задержан сторонник ИГИЛ



В ходе проводимых контртеррористических мероприятий, ГКНБ КР задержан сторонник идеологии международной террористической организации «ИГИЛ».

По данным спецслужб, 22-летний житель столицы «К.Д.» под влиянием радикальных религиозных проповедников в сети интернет («Саид Бурятский», «Абу Умар Саситлинский», «Абдуллах Костецкий»), начал увлекаться радикальной-джихадистской идеологией. Впоследствии стал поддерживать идеологию запрещенной в КР террористической организации «ИГИЛ», вынашивал намерения выехать в Сирию для вступления в ряды «ИГИЛ», для чего подготовил несколько видеобращений с клятвой верности («баят») амиру («халифу») «Исламского государства».

Задержанный используя т.н. «фейковые аккаунты» систематически распространял в социальных сетях материалы пропагандирующие идеологию МТО «ИГИЛ», а также видеоролики с признаками публичного оправдания терроризма и призывов к осуществлению террористической деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела «К.Д.» водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В данном контексте ГКНБ отмечает, что пропаганда терроризма это не свобода слова - а преступление. На самом деле, за красивыми словами, цитатами о справедливости и вере скрываются опасные идеи. Пропаганда, вербовка, героизация насилия, призывы к «джихаду» идеологами террорганизаций преподносятся как истинная вера. Часто такие материалы распространяются через интернет («Telegram», «Instagram», «Tik-Tok», «You Tube», «Facebook»). Они подаются как истина, но на деле это способ влияния и управления массами (манипуляция) с целью реализации преступных замыслов.

В этой связи ГКНБ призывает граждан быть бдительными, религиозные знания получать из достоверных источников, чтобы не попасть в сети радикальных проповедников и вербовщиков МТО.