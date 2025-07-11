ГКНБ, прокуратура и МВД задержали чиновников Кара-Суйского района, их подозревают в махинациях с землёй

ГКНБ совместно с Прокуратурой и ОВД Кара-Суйского района пресекли деятельность должностных лиц, занимавшихся незаконной продажей земельных участков на территории Кара-Суйского района Ошской области.



Следствие установило, что главный специалист отдела сельского хозяйства, земельных вопросов и инфраструктурного развития при полномочном представительстве президента по Ошской области Б.Ш.А., главный специалист Кара-Суйского районного управления по градостроительству и архитектуре Т.А.П., заместитель директора департамента аграрного развития А.М.М. и члены общественной комиссии Б.О.Н., Ю.И.М. организовали коррупционную схему по незаконной продаже и распределению земельных участков в массиве «Ачы» Ошской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренных ст. 337 ч.2 («Злоупотребление должностным положением»), ст. 346 ч.1 («Служебный подлог») и ст. 339 ч.4 («Мошенничество») УК КР.



Подозреваемых 3 июля водворили в СИЗО.

