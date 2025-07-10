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Правопорядок
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ГКНБ задержал адвоката

 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ КР был задержан с поличным адвокат С.М.Д. при получении денежных средств от гражданина, выступившего заявителем. 
       Согласно материалам уголовного дела, адвокат С.М.Д. вымогал у заявителя денежную сумму по предлогом положительное разрешение вопроса в рамках рассматриваемого уголовного дела. 
       В настоящее время специальные мероприятие продолжаются.

           