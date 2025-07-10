ГКНБ: Двое мужчин задержаны по факту мошенничества с использованием имени сына главы ГКНБ

ГКНБ КР задержаны граждане КР Ш.у.З. и С.И.Ф. по факту мошенничества в особо крупных размерах с использованием имен близких родственников Председателя ГКНБ КР.

Установлено, что указанные лица путем угрозы, а также аргументируя близкими отношениями с сыном Председателя ГКНБ КР завладели частным недвижимым имуществом гражданки К.Э.И.

Так, 3 июля 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела Ш.у.З. и С.И.Ф. были задержаны и водворены в СИЗО №1 СИН КР.

В настоящее время, расследование по уголовному делу продолжается, устанавливаются другие причастные лица.