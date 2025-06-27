В Оше задержали контрабандистов iPhone и запрещенных лекарств

Государственный комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, занимающейся контрабандой телефонов и лекарств в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Известно, что были проведены обыски в местах временного хранения контрабандных товаров и местах жительства членов преступной группировки, в результате чего были изъяты мобильные телефоны марки iPhone, которые были завезены в КР без уплаты таможенных пошлин и соответствующей регистрации, а также запрещенные для ввоза лекарственные препараты.



«Организаторы и активные участники преступной группировки – «М.А.А.», «Г.Ж.П.» и «М.О.Ш.» задержаны в порядке ст.96 УПК КР и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», - говорится в сообщении.

