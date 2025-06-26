В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве

Задержаны подозреваемые в мошенничестве, сообщили 26 июня в пресс-службе УВД Ленинского района.



По словам жительницы столицы, в августе 2024 года ее обманули граждане, которые заявили, что сотрудничают со стройкомпанией из арабской страны. Они пообещали за 3 месяца предоставить жилье и взяли у бишкекчанки 558 тыс. сомов. После чего скрылись.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемых Т.А., 1997 года рождения, и Э.С., 1975 года рождения. Их водворили в ИВС.



Милиция не исключает, что подозреваемые причастны к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от действий задержанных, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 559 102 102, 0 700 050 505 или 102.

