ГКНБ задержал подозреваемых в контрабанде крупных партий сигарет

ГКНБ и Таможенной службой была выявлена устойчивая транснациональная группировка, занимавшаяся экономической контрабандой сигарет на территорию Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что устойчивый преступный канал поставок крупных партий сигарет был создан в 2019 году тремя гражданами с инициалами О.З.К., З.С.А. и Б.Н.Ы. под покровительством А.А.М.

«Схема заключалась в помещении ввезенных сигарет сначала под арест, далее была передача на ответственное хранение с последующим вывозом, фактически кражей, арестованного товара», — пояснили в ГКНБ.