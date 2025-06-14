ГКНБ задержал ведущего специалиста отдела «Бишкекглавархитектуры»

ГКНБ задержал ведущего специалиста отдела ИТЗ ГУ «Бишкекглавархитектура» по подозрению в коррупции.

По данным ведомства, установлено, что Ж.Р.Ж., пользуясь служебным положением, вымогал у гражданки Б.К.Ж. взятку в размере $3 тысяч за положительное решение по изменению функционального назначения арендуемого земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.343 УК КР (вымогательство взятки). В здании главного управления «Бишкекглавархитектура» был проведен обыск. В ходе следственных действий обнаружены документы, за которые ранее ведущий специалист отдела ИТЗ Ж.Р.Ж. получил часть денежных средств.

В настоящее время задержанный дает показания, проводятся следственные действия с его участием. Кроме того, устанавливается возможная причастность других должностных лиц к выявленной коррупционной схеме.