ГКНБ задержаны работники ГУ "Кызмат"

ГКНБ КР установлена группа лиц из числа работников ГУ "Кызмат" и гражданских лиц, занимающихся посредническими услугами, которые в целях личного обогащения занимались денежными поборами с иностранных граждан за оформление документов на получение гражданства Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, граждане КР М.Д.М., А.Э.А., М.З.А. и С.к.С. устанавливали контакты с иностранными гражданами и предлагали свои услуги по оформлению гражданства Кыргызской Республики. За это они требовали и получали денежные средства в размере от 10 тысяч долларов США.

В результате проведенных мероприятий при передаче денежных средств в размере 10 тысяч долларов США указанные лица были задержаны и водворены в Учреждение Nº21 ГСИН КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия для установления других участников схемы.