Подделывали документы, отправляли в психбольницы. Задержаны «черные риелторы»

В Джалал-Абадской области задержаны подозреваемые в «черном риелторстве» — гражданки Б.Н.М. и К.А.Б. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным спецслужбы, Б.Н.М. обманула ветерана боевых действий в Афганистане и инвалида II группы — подделав документы, оформила нотариальную доверенность и переоформила его квартиру в Джалал-Абаде на третьих лиц с последующей продажей. Также отмечается, что в целях сокрытия своего преступления она направила пострадавшего в психиатрический стационар, где он содержался более пяти лет.

Второй случай обмана, по версии следствия, состоял в том, что Б.Н.М. после смерти гражданина Ш.В.Х. в сговоре с соседом умершего подделала свидетельство о браке и незаконно оформила на себя право собственности на дом покойного.

Третий эпизод, описанный ГКНБ, заключался в том, что Б.Н.М. и К.А.Б. через угрозы завладели квартирой Г.Г.С. в Джалал-Абаде, которую та ранее переоформила на свою сиделку.

«Узнав об этом, Б.Н.М. и К.А.Б. путем угроз вынудили вернуть квартиру, после чего квартира была оформлена на К.А.Б. После оказанного давления и мошеннических действий со стороны указанных лиц Г.Г.С. в короткие сроки скончалась», — сообщили в ГКНБ.

​​​​​Еще одно преступление, по данным спецслужбы, было связано с психиатрической больницей. Отмечается, что К.А.Б. в сговоре с Б.Н.М. обманула родную тетю и получила право собственности на квартиру под предлогом ухода за ней. После женщины изготовили поддельные документы (справка с места жительства и коллективное заявление от соседей о наличии у пострадавшей психического расстройства), что дало основание для ее принудительного помещения в психиатрический стационар, а квартиру впоследствии переоформили и продали.

В итоге женщина длительное время содержалась в психиатрической больнице. Однако позже К.А.Б. забрала ее к себе домой. По данным ГКНБ, подозреваемая оказывала на свою тетю физическое и психологическое давление, что способствовало ее скоропостижной смерти.

В отношении Б.Н.М. и К.А.Б. продолжается расследование, включая проверку возможной причастности руководства и сотрудников психиатрической больницы к совершенным преступлениям.

Также проводится проверка на наличие других аналогичных случаев незаконного завладения недвижимостью и подделки документов на территории Джалал-Абадской области.

ГКНБ КР просит граждан, пострадавших от действий этих лиц, обратиться по номерам: 0372256049 и 0556061883.