ГКНБ выявил сеть по продаже поддельных под бренды моторных масел в Ошской и Жалал-Абадской областях

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) провели обыски на складах в Жалал-Абадской и Ошской областях, в результате которых были изъяты крупные партии контрафактных моторных масел.



По данным ГКНБ, директора фирм и поставщики с инициалами «Х.А.А.», «Х.Ш.Х.», «Х.Н.Б.» и «М.Х.Б.», выступая дилерами известных брендов, контрабандно завозили из Китая низкокачественные масла, выдавая их за оригинальные.



На емкостях с изъятым товаром отсутствовали акцизные марки, обязательные с 1 марта 2025 года. Проведённая экспертиза показала, что масла не соответствуют стандартам качества, в частности в них отсутствует так называемое «щелочное число» — важный компонент, защищающий двигатель от износа.



По предварительной информации, клиентами поставщиков были в том числе так называемые «тендерщики», действовавшие в сговоре с представителями государственных органов. Поддельные масла поставлялись под видом оригинальных в рамках госзакупок.



Также установлены факты перелива дешёвых российских масел в брендовые ёмкости на отдельных станциях замены масел в городах Ош и Жалал-Абад — для дальнейшей продажи под видом продукции известных марок.



ГКНБ обращается к гражданам с просьбой проверять наличие сертификатов соответствия и акцизных марок в пунктах замены масел, подтверждающих подлинность продукции.



Следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье 225 УК КР — «Незаконное использование чужого товарного знака организованной группой лиц».

