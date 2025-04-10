ГКНБ задержал бывшего мэра Каракола Фархата Алжамбаева после ареста первого вице-мэра

ГКНБ продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства мэрии Каракола по факту злоупотребления должностным положением.



Ранее по этому делу был задержан первый вице-мэр Каракола Эрлан Айсаракунов.



Так, по версии следствия, Айсаракунов организовал фиктивный аукцион, где предоставил в частную собственность А.Н.К. земельные участок по заниженной цене в мкр Кашка-Суу в Караколе, который в последствии был заменен на более дорогой земельный участок.



Как отметили в пресс-службе ГКНБ, все эти махинации проводились с ведома тогдашнего мэра А.Ф.А. В итоге его задержали и водворили в СИЗО-23 в Караколе.



Под инициалы А.Ф.А. подходит Алжамбаев Фархат Адбы-Хамитович. 24 мая 2024 года он был назначен мэром Каракола и занимал эту должность до 28 февраля 2025 года.

