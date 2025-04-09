В Баткене задержали члена ОПГ по кличке Равшан-Тентек

В Баткене задержан гражданин КР А.Р.О. 13.02.1967 г.р. с криминальным прозвищем "Равшан-Тентек" имеющий причастность к ОПГ К. Досонова ("Дженго").

По её данным, в 2001 году А.Р.О. незаконно завладел дачным участком "Кок-Добо" с прилегающей территорией площадью 1,5 га, находящейся на балансе технического сервиса "Жетиген" Даринского а/о (Дара). Впоследствии он легализовал документы через городскую управу Баткена.

На указанной территории А.Р.О. построил жилой дом с хозяйственными постройками. В целях сокрытия своих преступных доходов он в 2004 году переоформил данную недвижимость на своего близкого родственника.

Кроме того, используя своё криминальное положение, А.Р.О. незаконно завладел множеством земельных участков и объектов недвижимости на территории Баткенского района, оформив их на своих близких родственников.

Также он незаконно использовал участок сельхозназначения в селе Бужум Баткенского района площадью 15 га. Для полива своих насаждений самовольно подключился к скважине "Таза-Суу" предназначенной для обеспечения питьевой водой жителей нижерасположенных населённых пунктов. В результате этого у жителей возникла острая нехватка питьевой воды.

Кроме того, в отношении А.Р.О. возбуждено уголовное дело по ст. 215 УК КР по факту самовольного использования электрической энергии. С 2001 по 2025 годы он незаконно подключался к электросетям без установленных учётных приборов, чем нанёс ущерб государству на сумму более 1 млн 200 тыс. сомов.

В ходе обыска было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время А.Р.О. водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведутся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление его причастности к другим преступлениям.