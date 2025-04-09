ГКНБ: Пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта

ГКНБ выявил факт подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации в Кыргызстане локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью, как отмечает комитет, являлась дестабилизация общественно-политической обстановки, с последующей попыткой государственного переворота.



Пресс-служба ГКНБ сообщила подробности дела:



В начале 2025 года в рамках уголовного дела проводился комплекс мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки, под управлением идейных вдохновителей, один из которых находится в бегах, за пределами страны, предположительно в ОАЭ. Все участники данной группы, в том числе руководители среднего звена, установлены и задержаны.



В частности, указанная группа в целях реализации своих намерений запланировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской «избитой, полуобнаженной девушки», над которой якобы надругались иностранные граждане. В данном видео она молит о помощи и поддержки против иностранных граждан для максимально распространения в социальных сетях.



Данное видео должно было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года. Далее специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, разных точках Бишкека организуют драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев.



Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой «оппозицией».



В ходе следствия получена информация, что общая организация проводилась дистанционно из-за пределов Кыргызстана. В настоящее время ведется работа по поимке организаторов.



Таким образом, ГКНБ в результате проведенных мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов.



«Следует отметить, что подобные методы достижения своих целей в угоду нездоровым амбициям свидетельствует о глубокой эгоистичности участников планировавшейся акции, а не заботе о благополучии населения или процветания государства», - пишет пресс-служба ГКНБ.

