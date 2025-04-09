ГКНБ: Задержан активный член ОПГ

Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках проводимых работ по противодействию и искоренению организованной преступности в рамках уголовного дела задержан активный член ОПГ покойного К.Асанбека – «Т.К.И.».

Были получены данные, что «Т.К.И.», занимая в криминальной иерархии ОПГ одно из ведущих положений, по поручению покойного К.Асанбека выполнял его различные преступные указания, в том числе вымогательства, разбои и другие особо тяжкие преступления.

Помимо этого, последний организовал преступное сообщество, члены которой, продолжая придерживаться криминальной идеологии, совершали общественно опасные деяния.

Так, «Т.К.И.» в январе 2025 года, организовав групповой налет, незаконно завладел денежными средствами в сумме 1 млн. 300 тыс. сомов у граждан КР. Кроме того, под угрозой физической расправы завладел 10 тыс. долларами США и производственным оборудованием со стоимостью 60 тыс. долларов США, принадлежащими частному предпринимателю.

Следует отметить, что ранее задержанные ГКНБ лица, причастные к нападению с применением холодного оружия возле кафе «Халва» в г.Бишкек 31 марта с.г. также являются членами преступного сообщества «Т.К.И.».

ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия в отношении членов преступного сообщества «Т.К.И.» для установления других фактов их преступной деятельности.