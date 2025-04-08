В Оше задержана судмедэксперт за вымогательство 100 тыс. сомов у родственника убитого

Несмотря на проводимую работу руководством страны по искоренению коррупцию и укреплению межгосударственных отношений, ГКНБ КР был выявлен факт вымогательства денежных средств в размере 100 тысяч сомов сотрудника Центра Ошской областной судебно-медицинской экспертизы «Э.Ж.М.» у гражданина Турецкой Республики «Ч.А.А» за ускорение процесса выдачи тела умершего сына.

Следует отметить, что 19 марта 2025 года на участке Көк-Таш Баш-Дөбөнского айыльного аймака Узгенского района был обнаружен труп гражданина Турецкой Республики Ч.А.С., 14.11.1995 года рождения. ОВД Узгенского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Д.А., 14.10.1992 года рождения в Республике Узбекистан и водворен в ИВС. Иной подозреваемый Д.М., 15.09.1980 года рождения был объявлен в розыск.

01 апреля 2025 года у здания Центра Ошской областной судебно-медицинской экспертизы после получения ранее помеченных денежных средств, «Э.Ж.М.» была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Подобные действия работников здравоохранения наносят ущерб межгосударственным отношениям и негативно влияют на имидж государства.