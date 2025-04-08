Женщина пыталась перебраться из Казахстана в Кыргызстан вброд через реку Чу

Пограничники Управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области пресекли попытку незаконного пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы.

Как сообщили в ведомстве, в ходе патрулирования приграничной территории пограничный наряд обнаружил автомобиль марки Mercedes-Benz, находящийся на территории Республики Казахстан, в непосредственной близости от линии государственной границы.

«Выдвинувшись к участку границы, напротив обнаруженного автомобиля пограничники задержали женщину, которая пересекла границу вброд через реку Чу из Казахстана в Кыргызстан. Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность. Со слов задержанной, она является гражданкой Узбекистана У.М.Р. 1985 года рождения», - отметили в Погранслужбе.

Сообщается, что после оформления необходимых документов задержанная была передана сотрудникам компетентных органов для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.