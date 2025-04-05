В Ноокенском районе выявлены факты незаконной выдачи дипломов студентам профлицея

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области выявлены факты незаконной выдачи дипломов студентам профлицея.

По данным комитета, на фоне многочисленных жалоб добросовестных студентов ГКНБ КР были установлены факты незаконной выдачи дипломов профессионального лицея №68, расположенного в с.Арал Ноокенского района и факты присвоения денежных средств со стороны ответственных лиц учебного заведения.

Так, установлено, что должностные лица лицея в период с 2019 года незаконно присваивали денежные средства, выделенные из республиканского бюджета для стипендий и питания, а также занимались незаконным выставлением оценок и выдачей дипломов 18 студентам, фактически не обучавшимся и находящихся за пределами КР.

В рамках возбужденного уголовного дела 1 апреля 2025 года были задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области директор лицея №68 М.А.П. и бывший директор Т.Т.К., которым избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу» до 24 апреля 2025 года.

Ведется следствие.