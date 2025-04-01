В КР ввозили экзотические фрукты под видом яблок. ГКНБ задержал сотрудников двух ведомств

По факту организации коррупционной схемы по легализации контрабандных товаров задержаны должностные лица Государственной налоговой службы и Министерства транспорта и коммуникаций.

Как сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ КР), выявлена коррупционная схема по легализации товаров, ввозимых на территорию страны по поддельным товаросопроводительным документам, в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей.

Так, установлено, что недобросовестные субъекты предпринимательства т.н. «толкачи» в сговоре с должностными лицами Налоговой службы и Минтранса организовали незаконный канал по легализации контрабандных товаров, ввозимых из стран-участниц ЕАЭС.

При этом, согласно полученным данным, преступная группа занималась импортом на территорию КР дорогостоящих экзотических фруктов (памела, манго, маракуя, голубика, апельсины) по поддельным документам в виде яблок и так далее, а также занижением объема товаров через приграничный пункт учета товаров ЕАЭС КПП «Ак-Тилек», расположенного в Чуйской области.

После чего, в целях придания вида законности своим действиям совместно с должностными лицами Налоговой службы и Минтранса направлялись до точки выгрузки, где подделывались акты осмотра товара на предмет соответствия документам импорта.

Указанными действиями должностные лица государственных органов за денежное вознаграждение легализовывали контрабандный товар путем составления соответствующего акта осмотра подлинности товара.

28 марта 2025 года по результатам следственно-оперативных мероприятий должностные лица ГНС при МФ КР А.Т., К.А., Н.Б., А.А. и граждане КР А.Ч. (работник МТиК КР), А.Б. задержаны, а также постановлением Октябрьского суда г.Бишкек водворены в СИЗО-1 г.Бишкек.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету и других причастных должностных лиц государственных органов.