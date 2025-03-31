В Сокулуке по подозрению в коррупции задержан чиновник

Установлены факты коррупционных действий должностных лиц Сокулукского управления по градостроительству и архитектуре.



Как сообщили в Министерстве внутренних дел, они, вступив в преступный сговор и злоупотребляя служебным положением, незаконно передали в частную собственность земли, принадлежащие муниципалитету.

По данным следствия, в 2024 году руководители Сокулукского управления по градостроительству и архитектуре (Департамент градостроительства и архитектуры), преследуя личные материальные интересы, незаконно изменили целевое назначение земельного участка площадью 16 соток. Земли, предназначенные для строительства объектов социально-культурного и бытового назначения, были переведены в категорию участков под индивидуальное жилищное строительство.

В результате данные земли выведены из муниципальной собственности, что нанесло государственным интересам материальный ущерб на сумму более 4 300 000 сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 336 ч. 2 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий по подозрению в коррупционных преступлениях задержан гражданин Ж.О., 1965 года рождения. Он является действующим руководителем одного из районных управлений по градостроительству и архитектуре Чуйской области, а ранее возглавлял Сокулукское районное управление.

Расследование проводит Следственная служба МВД.