ГКНБ задержал главу Токмокского управления по градостроительству и архитектуры

В Таласе по факту незаконной трансформации сельскохозяйственных земель под индивидуальное жилищное строительство задержан глава Токмокского городского управления по градостроительству и архитектуры.



По версии следствия, должностные лица Бакай-Атинского района с 2009 по 2024 годы за денежное вознаграждение незаконно выдавали в частную собственность 163 единиц нетрансформированных земельных участка сельскохозяйственного назначения (категория «орошаемая пашня») общей площадью 95,9 га под индивидуальное жилищное строительство.



По результатам следственных действий была установлена причастность к данному преступлению главы Токмокского городского управления по градостроительству и архитектуры (бывший глава Бакай-Атинского управления по градостроительству и архитектуры) Ш.К.М.



18 марта он был задержан и водворен в ИВС ОВД города Талас.



В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.



Под инициалы подходит Шамшидинов Кубан Мырсакадырович.

