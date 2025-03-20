Задержан прокурор Аламединского района Жамалбек Сатыбалдиев

По факту вымогательства взятки задержан прокурор Аламудунского района, сообщили в ГКНБ КР.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что прокурор Аламудунского района Чуйской области С.Ж.А. вымогает у гражданки Я.К.Ж. 80 тысяч сомов для положительного решения вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста по ранее возбуждённому уголовному делу в отношении заявителя.

С.Ж.А. был задержан ГКНБ совместно с Военной прокуратурой и водворен на гауптвахту Управления военной комендатуры Бишкекского гарнизона.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.