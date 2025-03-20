Государству возвращен земельный участок бывшего детсада в Кара-Куле

На баланс государства возвращен ряд земельных участков и объектов инфраструктуры, расположенных в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области.

Отмечается, что государству возвращено расположенное на территории г.Кара-Куль недвижимое имущество, относящееся к объектам социального назначения: земельный участок бывшего детского сада «Филиала ОАО «Электрические станции» - Каскад Токтогульских ГЭС» площадью 1,38 га, ранее незаконно выведенный в частную собственность, а также водозабор с сооружениями и земельным участком площадью 2,42 га, до настоящего времени находившийся на балансе ОАО «Завод Достук».

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.