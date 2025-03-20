ГКНБ задержал бывшего мэра Чолпон-Аты за финансирование ОПГ Камчы Кольбаева

Задержан бывший мэр города Чолпон-Ата.

По версии следствия, С.Т.К., известный в криминальных кругах по прозвищу «Потап», был в близких отношениях с «вором в законе» Камчы Кольбаевым [ликвидирован ГКНБ 4 октября 2023 года в Бишкеке]. Как отметили в ГКНБ, по протекции Кольбаева «Потап» был избран мэром Чолпон-Аты, чтобы продвигать бизнес проекты Кольбаева в Чолпон-Ате.



«С.Т.К., используя свое положение в криминальном мире, осуществлял покровительство отдельных лиц и субъектов предпринимательства, за что получал денежные средства», - отметили в ГКНБ.



13 марта бывший чиновник был задержан и Октябрьский райсуд водворил его в СИЗО-1.



Под инициалы С.Т.К. подходит Сарбагышев Талант Кыдыргазиевич. Он был избран на эту должность 19 октября 2018 года.