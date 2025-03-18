В Таласской области выявлена коррупционная схема по продаже госимущества

В Таласской области выявлена коррупционная схема по продаже в частную собственность государственного имущества на сумму свыше 162 млн сома.

Проведенной проверкой органами прокуратуры Таласской области установлено, что должностные лица Бакай-Атинской районной службы судебных исполнителей, государственного предприятия «Таласское рыбное хозяйство» и других государственных органов намеревались продать земельный участок площадью 104,5 га и административное здание в частную собственность за 2 миллиона 380 тысяч 729 сомов, тогда как реальная стоимость объекта составляла 162 миллиона 106 тысяч 520 сомов.

Однако, своевременно принятыми мерами органов прокуратуры, данная коррупционная схема была пресечена, и передача государственной собственности была предотвращена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, ведется следствия.