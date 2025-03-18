ГКНБ задержал узбекистанца, пытавшегося перебросить 1 кг гашиша через границу

Задержан подозреваемый в наркопреступлении.

По версии следствия, гражданин Узбекистана Д.Ж.Н., 1997 года рождения, организовал канал переброски наркотиков из Кыргызстана в Узбекистан через слабо охраняемый участок границы. 10 марта его задержали с поличным, когда он пытался перебросить 1 кг гашиша. Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Как отметили в ГКНБ, подозреваемым по ст.282 УК КР является активным членом международной наркогруппировки.



В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.