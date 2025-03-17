Взял авто на $66 тысяч и обещал взамен капсульные дома. Задержан подозреваемый

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

3 марта в милицию обратился мужчина. Он просил принять меры в отношении А.Д., который взял у него два авто — Mercedes-Benz стоимостью $40 тысяч и Porshe Panamera за $26 тысяч. Взамен ему обещали предоставить пять капсульных домов. Строительство такого дома обходится в $15 тысяч, а продается за $22 тысячи. Кроме того, А.Д. получил 1 миллион 300 тысяч сомов наличными, после чего перестал выходить на связь.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали подозреваемого 35-летнего А.Д., которого водворили в ИВС ГУВД столицы. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Милиция просит возможных пострадавших от рук злоумышленника позвонить по следующим номерам телефонов: +996555878855 и 102.