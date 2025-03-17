Спецслужбы задержали акима Бакай-Атинского района

В Таласе по факту незаконной трансформации сельскохозяйственных земель под индивидуальное жилищное строительство задержали акима Бакай-Атинского района. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Установлено, что должностные лица Бакай-Атинского района Таласской области с 2009 по 2024 год за деньги незаконно выдали в частную собственность 163 нетрансформированных земельных участка (категория «орошаемая пашня») общей площадью 95,9 гектара под индивидуальное жилищное строительство», — говорится в сообщении.

Установлена причастность к данному преступлению главы государственной администрации — акима Бакай-Атинского района И.А.Т., которого 11 марта задержали и водворили в ИВС ОВД Таласа.

Следствие проводит работу по установлению других причастных лиц.