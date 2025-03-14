Задержаны кыргызстанцы за помощь международным мошенникам, - ГКНБ

Задержаны подозреваемые в мошенничестве, сообщили 14 марта в пресс-службе ГКНБ.



В рамках уголовного дела по ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса были задержаны А.У.А., 2003 года рождения, К.А.У., 2004 года рождения, Э.Э., 2006 года рождения. По версии следствия, они массово активировали аккаунты мессенджеров через SIM-карты сотовых операторов КР. В дальнейшем передавали их международным мошенникам. Как отметили в ГКНБ, подозреваемые передали около 1000 аккаунтов.



Затем мошенники, находясь за пределами КР, использовали полученные аккаунты и по WhatsApp связывались с госслужащими и обычными гражданами.



«Для оказания психологического воздействия представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также руководителями Национального банка, министерств, ведомств, других госучреждений. Под различными предлогами внушали пострадавшим лицам, что по ним, их трудовой деятельности, имуществу и электронным кошелькам проводится проверка. В результате пострадавшие лица, поддавшись манипуляциям, перечисляли свои денежные средства и продавали имеющееся имущество в особо крупных размерах в пользу мошенников, что вызвало общественный резонанс», - отметили в ГКНБ.



Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

