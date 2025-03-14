В Бишкеке из вуза украли $50 тыс., вскрыв сейф

Задержаны подозреваемые в серийных кражах, сообщили 14 марта в пресс-службе УВД Октябрьского района.



29 января в университет по ул.Анкара проникли воры. Они вскрыли сейф и забрали оттуда $50 тыс. Данный факт был зарегистрирован по ст.205 («Кража») УК КР.



Оперативники Октябрьского РУВД задержали подозреваемых А.Э., 1992 года рождения, И.К., 1994 года рождения, К.А., 1985 года рождения, и М.Б., 1980 года рождения. Их водворили в ИВС.



В рамках следствия установлена их причастность к кражам на Иссык-Куле. Милиция не исключает, что есть и другие факты. В связи с чем правоохранительные органы просят всех, кто владеет какой-либо информацией или пострадал от действий задержанных, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (508) 01-90-01, 0 (703) 33-32-01, 0 (312) 54-41-16 или 102.

