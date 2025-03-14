В Чуйской области раскрыто убийство. Тело найдено в Кегетинском ущелье

По подозрению в его убийстве задержаны двое граждан, сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 12 марта среди засыпанных камнями в Кегетинском ущелье было обнаружено тело 47-летнего гражданина А.К. Следователи установили, что он погиб от ножевых ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ("Убийство") УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали двух подозреваемых граждан Н.А. 1996 года рождения и К.Ы. 1997 года рождения. Они были водворены в ИВС.

Следствие выяснило, что в ноябре 2024 года между А.К. и одним из подозреваемых произошла ссора в доме отчима убитого. В результате мужчины избили его, связали, погрузили в багажник автомобиля и вывезли в Кегетинское ущелье. Там они нанесли жертве несколько ножевых ранений, после чего сбросили тело с дороги и забросали камнями.

Пропажу А.К. 20 февраля 2025 года заявила в милицию его сожительница. Началась проверка, в ходе которой удалось выйти на подозреваемых и раскрыть преступление.

По делу назначены судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.