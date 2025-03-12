Задержан подозреваемый в захвате земель вблизи Бишкека

Задержан подозреваемый в самовольном захвате чужого земельного участка и самовольном строительстве на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения, сообщили 12 марта в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



17 февраля в милицию поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который в октябре 2021 года захватил два чужих земельных участка на контуре №295 в селе Кожомкул (ВОССТ) Сокулукского района. В дальнейшем он продал эти участки под строительство жилых домов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.212 («Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения») УК КР.



Как выяснилось во время следствия, подозреваемый, не имея документов на земельные участки, выписывал фиктивные договоры в рамках сделки по купле-продаже. 11 марта его задержали. Им оказался ранее судимый У.Н., 1970 года рождения. Его водворили в ИВС.



В рамках следствия устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.