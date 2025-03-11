В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщили 11 марта в пресс-службе УВД Ленинского района.



27 сентября 2024 года в милицию обратилась жительница столицы. По ее словам, она отдала 650 тыс. 500 сомов женщине, которая пообещала ей ежемесячный доход в размере 100 тыс. сомов. Но обещанного она так и не выполнила.



Данный факт был зарегистрирован по ст.209 («Мошенничество») УК КР.



Милиционеры установили подозреваемую. Ею оказалась Р.Э., 1981 года рождения, которая уже находилась под домашним арестом за аналогичное преступление. В итоге Ленинский райсуд заключил женщину под стражу в СИЗО-1.



В рамках следствия установлена, что она причастна к еще одному факту мошенничества.

