В Таласе задержали сотрудника налоговой

Задержан начальник отдела Управления Государственной налоговой службы по Айтматовскому району.

По данным комитета, в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного проведения процедуры банкротства ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг», задержан и водворен в ИВС ОВД г.Талас, начальник отдела доходов УГНС по Айтматовскому району Р.Б.К.

В частности, Р.Б.К. вступив в сговор с представителями ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг» незаконно выдал справку о неимении налоговых задолженностей перед государством вышеуказанной компании, что способствовала о ее признании банкротом.

После Р.Б.К., в целях сокрытия следов выдачи фиктивной справки, внес в базу данных УГНС сведения о задолженности ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг» перед государством в размере 213 млн 134 тыс. 589 сомов.

В результате чего, ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг» было признано банкротом и незаконно освобождено от уплаты обязательных платежей в доход государства в размере 213 млн 134 тыс. 589 сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов в сфере недропользования и привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.